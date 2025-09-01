Beyoğlu'nda Darp Olayı: 6 Gözaltı

Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada da paylaşılan "kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma başlattı.

Sokak içerisinde bir kişiyi darbettikleri belirlenen şüphelilerin A.A. (23), Ö.F.B. (20), M.Ç. (23), Y.K. (34), D.G. (38) ve B.K. (28) olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.