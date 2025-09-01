Beyoğlu'nda Darp Olayı: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir kişinin darbedilerek yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada da paylaşılan "kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma başlattı.

Sokak içerisinde bir kişiyi darbettikleri belirlenen şüphelilerin A.A. (23), Ö.F.B. (20), M.Ç. (23), Y.K. (34), D.G. (38) ve B.K. (28) olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı

Uzman çavuş 15 dakika yüzünden görevlilere silah çekip tetiğe bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.