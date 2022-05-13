BEYOĞLU'NDA KARDEŞLERİN "OMUZ ATMA" KAVGASI

BEYOĞLU'nda, omuz atma tartışması kavgaya dönüştü. Kokoreççinin dövüldüğü kavgada silahla havaya ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda, geçen salı saat 06.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabey ile kardeşi, caddede yürürken iş yerinin önünde duran kokoreççi Nazım İ.'ye çarptılar. Nazım İ., kendisine omuz atıldığı gerekçesiyle iki kardeşle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından başlayan kavga sırasında polis olduğunu söyleyen kişi belindeki tabancayı çıkarmaya çalışırken devrilen motosiklete takılarak yere düştü. Nazım İ. ile ağabeyi kavgaya devam ederken, tekrar ayağa kalkan kişi havaya bir el ateş etti.

bu esnada, kavgayı görerek ağabeyinin yardımına koşan kokoreççinin kardeşi Adem İ., savurdu.

HAVAYA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine elinde silah bulunan kişi tekrar havaya ateş ettikten sonra Nazım İ.'yi yerde tekmelemeye başladı. Havaya peş peşe ateş edilmesi üzerine çevredekiler kaçıştı. Abi ile kardeşi, yere düşen Nazım İ.'ye yumruk ve tekmelerle vurmaya devam etti.

Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri yerde 7 adet boş kovan tespit ederek muhafaza altına aldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada yaralanan Nazım İ. ile havaya ateş eden kişinin ağabeyi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavilerin ardından kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından 2 kişi serbest kalırken Adem İ. ile havaya ateş eden kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevde değilken silahını kullanan polis hakkında ayrıca, idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Güncel