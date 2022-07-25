BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI - Haberler

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BEYOĞLU'NDA KAPKAÇÇIYI PET ŞİŞEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı.

BEYOĞLU'nda Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Şüpheli, pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Ukraynalı Y.D. cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı. Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.

KOLU KIRILDI

Şüpheli Yunus K.'nın Esenyurt'ta kaldığı belirlendi. Yunus K. yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı. Yunus K. gözaltına alınırken, Beyoğlu'ndaki kapkaçtan bir gün önce de Fatih'te başka bir kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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