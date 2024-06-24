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Beyoğlu'nda kahve siparişi kavgası

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Beyoğlu'ndaki bir AVM'deki kahvecide üç kadın arasında sipariş sırası anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Polis tarafları karakola davet etti ve her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Serbest bırakılan taraflar hakkında adli işlemler devam ediyor.

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda bir AVM'deki kahvecide üç kadın arasında sipariş sırası anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis tarafları karakola davet etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Haklarında "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan taraflar serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 20 Haziran'da yaşandı. Bir kahvecide siparişlerini almaya çalışan A.A., N.A, ile Ç.H  arasında önce sözlü tartışma yaşandı. A.A., ve N.A, kendilerinden sonra geldiklerini belirtikleri Ç.H'nin siparişi daha önce almalarına itiraz etti. Görevli de sorunun kendisinden kaynaklandığını belirterek tartışmayı uzatmamaya çalıştı. Ancak devam eden tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. O anlar da kameralara yansıdı.

Olay yerine gelen polis tarafları karakola götürürken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Haklarında "kasten yaralama" ve hakaret" suçlarından işlem yapılan taraflar serbest bırakıldı. Adli işlemler ise dosya üzerinden devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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