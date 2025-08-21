Beyoğlu'nda Kadının Kol Çantası Hırsızlıkla Alındı

Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadının kol çantasının şüpheli tarafından zorla alınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta Bülbül Mahallesi'nde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadının çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Kol çantası ise mağdur kadına teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadının, omuzuna yandan astığı kol çantasını, karşı yönünden gelen şüphelinin zorla alması, kadının da arkasından bağırarak yürümesi yer aldı.