Beyoğlu'nda Kadına Taciz Girişimi, Şüpheliler Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevrdekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alıdnı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmakö, "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırıö, "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.