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Beyoğlu'nda Kadın Tacizine 30 Yıla Kadar Hapis İstemli İddianame

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Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettikleri gerekçesiyle iki sanık hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Sanıkların alkol etkisi altında kadının hürriyetini kısıtladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz ettikleri gerekçesiyle 2 sanık hakkında, "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül'de gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İremşan A'nın iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omuzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatıldı.

Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan sanıklardan Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ömer Konu, müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini belirtirken, sanık Semir Tarhan ise yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanıklar Konu ve Tarhan'ın "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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