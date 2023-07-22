BEYOĞLU'nda, bir taksi şoförü, para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın müşteriyi sokak ortasında darp etti. Ağzı burnu kan içinde kalan müşteriyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar kurtardı. İBB şoförün çalışma iznini iptal ederken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı. Taksici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA KADIN MÜŞTERİSİNİ DÖVEN TAKSİCİ YAKALANDI - 2 (taksicinin polis merkezine getirilmesi)

Murat DELİKLİTAŞ - Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, bir taksi şoförü, para bozdurma konusunda tartıştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın müşteriyi sokak ortasında darp etti. Ağzı burnu kan içinde kalan müşteriyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar kurtardı. İBB şoförün çalışma iznini iptal ederken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı. Taksici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yenişehir Mahallesi Safa Meydanı Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförüyle yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

İddiaya göre, bir marketin önünde taksiden inmek isteyen müşteri yolculuk ücretini uzatarak şoförden parayı bozdurmasını istedi. Taksi şoförünün, parayı müşterinin bozdurması gerektiğini söylemesi üzerine ikisi arasında tartışma çıktı. Müşterinin taksiden inmesinin ardından sokak ortasında devam eden tartışma sırasında şoför ile kadın arasında itişme yaşandı. İtişme sırasında yere düşen müşteri ile şoför arasında aracın etrafında kovalamaca başladı. Koşarak kaçmaya çalışan kadın, birkaç metre sonra kendisini yakalayan taksicinin çelmesiyle yere düştü. Yerde yatan kadına tekme attığı iddia edilen taksi şoförü, kendisine müdahale eden esnaf ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Şoför daha sonra taksisinin yanına gelirken, kadın da arkasından takip etti. Taksicinin aracına binerek uzaklaşmak istemesi üzerine kadın müşteri taksinin önüne geçerek durdurmak istedi. Taksici aracını kendini engellemeye çalışan kadının üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada, kadın müşteri elindeki sert bir cisimle taksinin sol arka camına vurarak kırdı. Yaşananların ardından esnaf ve vatandaşlar tarafından teskin edilen kadının, herhangi bir şikayet başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. Başvuru yapılmamasına rağmen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şoförün çalışma izninin İBB tarafından iptal edildiği öğrenildi. Taksinin de çalışma ruhsatının askıya alındığı bildirildi.

POLİS YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın 20 Temmuz'da saat 05.45'te meydana geldiği belirledi. Polis olay günü aracı kullandığı belirlenen A.K.'yi yakaladı. A.K.'nin taksiye binen müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını, kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi. Taksi sürücüsünün, "kasten yaralama" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"TAKSİCİ DE ARAPÇA BİLİYORDU"

Market çalışanı Veysel Emeç, takksicinin kadın müşteriye saldırdığı sırada markette olduğunu belirterek "Sabah saatleriydi. Biz burada esnafız. Ben o sırada içerdeydim. Dışarıdan bir araçtan bağırış sesleri gelmeye başladı. Kameradan bakıp taksi olduğunu gördüm. Daha sonra dışarı çıktım. Bağrışmaların sesi çok yükselmişti. Olayı bilmiyordum, izliyordum. Daha sonra taksici bizim dükkanın önüne yanaştı. Arabadan indi, arabanın diğer tarafına geçti. Kadını zorla taksiden indirmeye çalıştı. Daha sonra burada kadına şiddet uyguladı. Kadın kaçmaya başladı. Kadın yabancı uyrukluydu. Ama taksici de Arapça biliyordu. Arapça birbirlerine bir şeyler söylediler, artık ne söylediler bilmiyorum. Kadın ileriye doğru kaçarken ayağı takılıp yere düştü. Yere düşünce taksici şiddet dozunu biraz daha arttırdı. Suratına tekme attığını gördüm. Daha sonra etraftan sesler çok yükselince diğer taksiciler ve vatandaşlar toplandı. Çok kalabalık oldu. Daha sonra kadının gelip taksinin camına vurup kırdığını gördüm. Duyduğuma göre pekte inanmıyorum ama para bozdurmadan dolayı çıkmış tartışma" diye konuştu.