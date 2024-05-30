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Beyoğlu'nda Kadın Cinayeti ve İntihar Girişimi

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Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın hayatını kaybederken, şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis incelemesi devam ediyor.

Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandı.

Hasköy Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenle bir kadına silahla ateş açtı Şüpheli daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan şüpheli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olay yerine gelen ölen kadının yakınları fenalık geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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