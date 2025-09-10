Beyoğlu'nda Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda bir rezidansta Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in ölümüyle ilgili olarak Bursa'da yakalanan A.A. isimli şüpheli tutuklandı. Olayda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir rezidansta Fas uyruklu kadının ölü bulunmasına ilişkin Bursa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 6 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidanstaki dairede, Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh'in (20) ölü bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.
Rezidans çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kadının birlikte yaşadığı A.A'nın, olay günü güvenlik görevlilerine kız arkadaşının rahatsızlandığı, sağlık personeline haber verilmesini söyledikten sonra kaçtığını belirledi.
Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin rezidansın güvenlik ekiplerine bilgi verdikten sonra koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.