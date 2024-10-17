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Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşte Arbede: 14 Polis Yaralandı, 18 Gözaltı

Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşte Arbede: 14 Polis Yaralandı, 18 Gözaltı
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7 Ekim Pazartesi günü Beyoğlu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda 14 polis yaralanırken, 18 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda 7 Ekim Pazatesi günü izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptakiler ile engel olmak isteyen polis memurları arasında arbede yaşandı. 14 polisin yaralandığı olayda 18 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek isteyen 120 kişilik grup 7 Ekim'de İstiklal Caddesi, Tünel Meydan'da toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüş izini olmayan gruba uyarılarda bulunarak engel oldu. Bunun üzerine yürüyüşte ısrar eden gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. 14 polis memurunun yaralandığı olayın ardından polise saldırdığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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