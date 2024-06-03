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Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi

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Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı. Şişhane Meydanı'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin yapılan basın açıklamasında gerginlik yaşandı.

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapan gruba müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şişhane Meydanı'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına ilişkin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP İl Başkanı Özgür Çelik basın açıklamasında bulundu.

Hatimoğulları, Hakkari Belediyesine kayyum atandığını, Belediye Başkanı Akış'ın ise bugün Van'da gözaltına alındığını söyledi.

Akış'ın 10 yıl önceki bir davanın gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirten Hatimoğulları, bir kişinin masumiyet karinesi gereği hakkında karar verilene kadar belediyeye kayyum atanamayacağını ileri sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasını reddettiklerini belirtti.

Kayyumların halkın demokratik seçme hakkını engelleyen uygulamalar olduğunu dile getiren Çelik, bu kararın seçmenin sandıktaki iradesinin yok sayılması demek olduğunu kaydetti.

Basın açıklamasının ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Gruba müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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