Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye müdahale - Haberler

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve kendilerini uyaran polis ekiplerine sopa, taş ve su şişeleriyle saldıran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İpek Sokak'ta toplanan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in de aralarında bulunduğu grup, Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Meşelik Sokağı'na inen gruptakiler, İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Polisin izinsiz olduğu için yürüyüşlerini engellediği gruptakiler, taşıdıkları flamaların sopaları, taş ve su şişeleriyle polis ekiplerine saldırdı.

Ekipler, uyarıları dikkate almayan ve İpek Sokak'ta barikat kurmak isteyen gruptakilere biber gazıyla müdahale ederek, bazı kişileri gözaltına aldı.

Buradaki olayların ardından Sıraselviler Caddesi'ne giden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ndaki önlemlerini sürdürüyor.