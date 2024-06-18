Beyoğlu'nda iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, kaçan 4 şüpheliden 1'i polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, kaçan 4 şüpheliden 1'i polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Katipmustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan iş yerinin önündekilere, 4 şüpheli tarafından silahla ateş edildi.
Kaçan şüphelilerden M.T, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu saldırıda kullandığı silahla yakalandı.
Şüpheli M.T. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülürken, saldırıda yaralanan Erkan B'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.
Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.