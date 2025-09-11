Beyoğlu'nda İnşaat Alanında Toprak Kayması: Bir İşçi Yaralandı

Beyoğlu'nda inşaat alanında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada inşaatta çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla toprağın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.