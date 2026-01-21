Haberler

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda, İngiliz uyruklu John Paul Goss'un evinde hareketsiz bulunmasının ardından başlatılan incelemelerde, madde bağımlılığı ve şüpheli bir ölüm tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu bir kişi, misafir kaldığı evde ölü bulundu.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'taki evde 19 Ocak'ta İngiliz uyruklu John Paul Goss (46), ev arkadaşı Civan N.G. (28) tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Goss'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilgisine başvurulan Civan N.G, maktulün evsiz kaldığını, kendisini evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını söyledi.

Daire içerisinde inceleme yapan ekipler, maktulün kolunun kemerle sarılı olduğunu, ikamet içerisinde uyuşturucu madde enjekte malzemeleri bulunduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısı tarafından "şüpheli ölüm" raporu verilen olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var