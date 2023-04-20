BEYOĞLU'NDA İLK ŞEHİR İÇİ KULUÇKA MERKEZİ 'CUBE BEYOĞLU' AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Teknopark İstanbul'un katkılarıyla Türkiye'nin ilk uydu kuluçka merkezi "Cube Beyoğlu" nun resmi açılışı yapıldı. Beyoğlu Mis Sokak'ta bulunan 5 katlı binada faaliyetlerine başlayan Cube Beyoğlu'nda, gençlere teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmeleri imkanı sağlanacak.

"3-4 ARKADAŞ BİRARAYA GELİP 100-200 MİLYON DOLAR HASILAT YAPAN ŞİRKET KURABİLİYOR"

"BEYOĞLU TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise " Beyoğlu bundan sonra teknolojinin merkezi olarak artık Türkiye'nin ve İstanbul'un bildiği bir nokta olacak. İlklerin şehri Beyoğlu sinemanın, tiyatronun aklınıza gelebilecek her türlü kültür sanat etkinliğinin bulunduğu yer Beyoğlu. Bugün ilk şehir içi kuluçka merkezini de Beyoğlu'nda açmanın büyük bir onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından kurdela kesilerek resmi açılış yapıldı. Bakan Varank ve beraberindekiler 'Cube Beyoğlu'ndaki gençler ile sohbet de etti.