Beyoğlu'nda iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişiyi gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuloğlu Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.R ile A.J'nin, iki kişinin kendilerine biber gazı sıkarak 350 avro ile kol saatlerini aldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler M.Ç ile S.A'yı olayın gerçekleştiği yerde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. AA / Emrah Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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