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Beyoğlu'nda iki katlı apart otelde yangın çıktı

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Beyoğlu'nda bulunan iki katlı apart otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BEYOĞLU'nda iki katlı apart otelin giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu üzerinde bulunan iki katlı apart otelin giriş katında, saat 11.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apart otelin giriş katından yoğun duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar, hemen kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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