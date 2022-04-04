Beyoğlu'nda İETT otobüsünün 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi - Haberler

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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsünün 3 araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsünün 3 araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'tan Hasköy durağına seyreden 34 YN 6304 plakalı İETT otobüsü, bu sırada yolda giden otomobile, ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin kaza alanında inceleme yapmasının ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İETT otobüsünün seyir halindeyken duraksayan otomobil ile park halindeki 2 araca çarptığı anlar yer aldı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, Beyoğlu, İETT, Güncel, Haberler

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