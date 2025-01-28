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Beyoğlu'nda Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Beyoğlu'nda çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.S., emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlıkları sonrası kıyafet değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığı, üzerinde çalıntı malzeme ve para bulunduğu belirtildi.

Beyoğlu'nda çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, güven timlerince gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, farklı iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.

Kameraların incelenmesi ve saha çalışmaları sonucu belirlenen şüpheli K.S'nin hırsızlıkların ardından sürekli kıyafet değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, hakkında 5 farklı suç kaydı bulunan K.S'yi Beyoğlu'nda yakaladı.

Şüphelinin üzerindeki aramada, çalıntı malzeme, bir miktar para, kamufle olmak için kullandığı bazı kıyafetler ele geçirildi.

Şüpheli K.S'nin Taksim Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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