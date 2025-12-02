Haberler

Beyoğlu'nda Hırsızlık Olayı: Uyuyan Adamın Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bankta uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrasında yakalanan U.D. isimli şüpheli tutuklandı.

BEYOĞLU'nda bankta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin bankta adamın cep telefonunu gasp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde 16 Ekim saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusunda bankta uyuyan bir kişinin yanına yanaşan şüpheli, cep telefonunu almaya çalıştı. Bu sırada bankta yatan adam uyandı ve şüpheliyle arasında arbede yaşandı. Hırsız, cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu gasp edilen adam polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce, çevrede araştırma yapıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin, cami avlusunda uyuyan kişinin cep telefonunun gasp ettiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, bankta yatan kişinin yanına gelen şüphelinin cep telefonunu almaya çalıştığı, ikili arasında arbede yaşandığı ve hırsızın cep telefonunu alıp kaçtığı anlar yer alıyor.

TUTUKLANDI

Görüntüleri inceleyen polisler, eşkali belirlenen şüpheli U.D.'yi (27) aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
