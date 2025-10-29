Beyoğlu'nda Havai Fişek Yangını: 6 Kişi Mahsur Kaldı

Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.