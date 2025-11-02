Haberler

Beyoğlu'nda Havai Fişek Faciası: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu'nda Havai Fişek Faciası: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir kız isteme töreninde atılan havai fişeklerin isabet etmesi sonucu çıkan yangında 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin hastaneye kaldırıldığı olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya sıçradı. Çıkan yangında, binada bulunan 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yangın, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta çıktı. İddiaya göre kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek atıldı. Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'BAYGIN OLANLAR VARDI'

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" dedi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

