Ünlü isimlerin kuaförü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda, Hasköy- Kasımpaşa tünelinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ertan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet metrelerce sürüklendi. Tünelin duvarına çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Taştan Yılmaz'ın kullandığı 34 EER 722 plakalı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklet tünelin duvarına çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz ise tünelin duvarına çarptı. Taştan olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan, Yılmaz'ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz'ın cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

-Olay yeri

-Kaza yapan motosiklet

-Taştan Yılmaz'ın cansız bedeni

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel