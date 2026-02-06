Haberler

Haraç almak istediği iş insanının ev ve iş yerini kurşunlayıp video çekti

Beyoğlu'nda inşaat şirketinin sahibine haraç almak amacıyla düzenlenen kurşunlama olayında, şüpheli E.S. yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin iş yeri sahibine 400 bin dolar haraç talep ettiği belirlendi.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre haraç almak için, inşaat şirketi sahibinin evini ve iş yerini 1 hafta arayla 2 kez kurşunlayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yeri sahibine kurşunlama yaparken çekilmiş video kaydını attığı ve 400 bin dolar haraç istediği öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesinde 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat şirketi şüpheli kişiler tarafından kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 1 hafta arayla aynı iş yeri sahibinin Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi'nde bulunan evi 28 Ocak Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında kurşunlandı.

'SANA 400 BİN DOLAR CEZA KESTİK'

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin iş yeri sahibine kurşunlama anlarının bulunduğu videoyu attığı ve "Sana 400 bin dolar ceza kestik" diyerek haraç istedikleri öğrenildi. Olayla ilgili yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 2 kurşunlama olayını gerçekleştiren kişinin E.S.(18) olduğunu belirledi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli E.S. gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
