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Beyoğlu'nda Genç Sanatçıların 'Döngü' Heykel Sergisi Açıldı

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Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde, Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen 'Döngü' sergisi, genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 10 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Genç sanatçıların eserlerinden oluşan "Döngü" isimli heykel sergisi, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen sergi, ziyaretçilerine çağdaş heykel sanatına dair geniş bir perspektif sunuyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nilüfer Ergin ve genç sanatçıların katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen sergi, 10 Ocak 2025' kadar açık olacak.

"Geleceğin sanatçılarına destek olma gayreti içerisindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sanatın Beyoğlu'nun kopmaz bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her şehrin bir kalbi vardır ve İstanbul'un kalbi de Beyoğlu'dur. Beyoğlu'nun kalbi de siz değerli sanatçılarımız ve sanatseverlerimizle atıyor. Bu eserleri bizlerle paylaşan tüm sanatçılarımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman genç sanatçılarımızla dayanışma içerisinde olacağız. Usta sanatçılarımızın kendini ifade edebileceği ve eserlerini gösterebileceği mekanlara ulaşımı çok daha kolay. O nedenle biz geleceğin sanatçılarına da destek olma gayreti içerisindeyiz. Bu gayretimizle daha birçok etkinlikte genç sanatçılarımızla bir araya geleceğimize inanıyorum."

"Döngü" sergisinde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden lisans veya lisansüstü eğitim süreçlerinden geçen 18 genç sanatçının taş, metal, polyester, beton, silikon, kağıt ve hazır nesne gibi çeşitli malzemelerle çalıştığı eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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