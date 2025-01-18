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Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın: Üç Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın: Üç Yapı Kullanılamaz Hale Geldi
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Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın, bitişik iki yapı ile birlikte kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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