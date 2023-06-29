Beyoğlu'nda Gece Kulübünde Bıçaklı Kavga: Ağır Yaralılar Var

Kavga, Taksim'de geçtiğimiz Cuma günü 03.30 sıralarında bir gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, sevgilisiyle birlikte gece kulübüne giden E.O. ile Fatih B. arasında sevgilisine bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, gece kulübü çalışanları, iki tarafı da dışarı çıkardı. E.O. ile Fatih B. arasında başlayan tartışma dışarıda da devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O. üzerinde bulunan bıçakla Fatih B.'ye saldırmaya başladı. Fatih B.'nin koşarak olay yerinden kaçtı. E.O. ile Fatih B. arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından, E.O. bir süre sonra yakaladığı Fatih B.'yi bıçakla defalarca yaraladı. Fatih B. yeniden kaçarak uzaklaşmak istese de, E.O. tarafından tekrar yakalanarak yine bıçaklandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavga sona erdi. Fatih B.'nin bıçaklandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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