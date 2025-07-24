Beyoğlu'nda Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama

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Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde bir büfede meydana gelen patlamanın etkileri sabah gün aydınlanınca ortaya çıktı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede hasar oluştu. Temizlik çalışmaları başlatıldı.

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde meydana gelen patlamanın etkisi gün aydınlanınca ortaya çıktı. Esnaf ve belediye ekipleri kırılan camları temizliyor.

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binada meydana gelen patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binada ve çevrede hasar oluştu. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından temizlik çalışması başlatıldı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da dükkanlarının kırılan camlarını temizledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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