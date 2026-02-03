Haberler

Beyoğlu'nda 4 yıl önceki görüntüyü yeniymiş gibi paylaşan şüpheli hakkında soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda 4 yıl önce kaydedilen görüntüyü sosyal medyada yeniymiş gibi paylaşan şüpheli Ü.B. hakkında, Türk milletini ve devleti aşağılama suçundan soruşturma açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin incelemelere başladı.

Beyoğlu'nda 4 yıl önceki görüntüyü yeniymiş gibi paylaşan şüpheli hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı video içeriğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

Görüntünün 4 yıl öncesine ait olduğu, Ü.B'nin (30) görüntüyü yeniymiş gibi paylaşarak yorum yaptığı belirlendi.

Şüpheli Ü.B. hakkında savcılık tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti