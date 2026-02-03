Beyoğlu'nda 4 yıl önceki görüntüyü yeniymiş gibi paylaşan şüpheli hakkında soruşturma

Beyoğlu'nda 4 yıl önceki görüntüyü yeniymiş gibi paylaşan şüpheli hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı video içeriğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

Görüntünün 4 yıl öncesine ait olduğu, Ü.B'nin (30) görüntüyü yeniymiş gibi paylaşarak yorum yaptığı belirlendi.

Şüpheli Ü.B. hakkında savcılık tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.