Haberler

Beyoğlu'nda Elektrik Tesisatından Yangın Çıktı: 4 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Elektrik Tesisatından Yangın Çıktı: 4 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişiye oksijen takviyesi yapıldı.

BEYOĞLU'nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma anları kameralara yansıdı.

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.