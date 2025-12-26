Haberler

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 14 iş yerine işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerde, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında uygunsuzluklar tespit eden polis, toplamda 14 iş yeri hakkında işlem yaptı. Denetimlerde sigortasız çalışma ve tütün mamulleri kullanımı gibi ihlaller ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen 14 iş yeri hakkında işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, ilçedeki umuma açık 27 eğlence mekanını denetledi.

Denetimlerde, 6 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri kullanıldığı, 5 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 3 ayrı iş yerinde ise 4 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.

Ekipler, 14 iş yeri hakkında işlem uygularken, tespit edilen ihlallerle ilgili tutanak da düzenledi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi