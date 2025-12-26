Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 14 iş yerine işlem yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerde, Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarında uygunsuzluklar tespit eden polis, toplamda 14 iş yeri hakkında işlem yaptı. Denetimlerde sigortasız çalışma ve tütün mamulleri kullanımı gibi ihlaller ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen 14 iş yeri hakkında işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, ilçedeki umuma açık 27 eğlence mekanını denetledi.
Denetimlerde, 6 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri kullanıldığı, 5 iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 3 ayrı iş yerinde ise 4 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.
Ekipler, 14 iş yeri hakkında işlem uygularken, tespit edilen ihlallerle ilgili tutanak da düzenledi.