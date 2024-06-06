Beyoğlu'nda Eğlence Mekanları Denetlendi

Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim ve çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. İş yerlerinin evrakları denetlenirken, mekandaki kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri tarafından Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki kişiler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi ve üstleri arandı.