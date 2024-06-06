Beyoğlu'nda eğlence mekanları denetlendi
Beyoğlu'nda polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanların belgeleri kontrol edilirken, müşterilerin GBT sorgulaması yapıldı.
Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.
Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.