Beyoğlu'nda eğlence mekanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda eğlence mekanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda eğlence mekanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'taki 4 katlı eğlence mekanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eğlence mekanının tüm katları tedbir amacıyla boşaltıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mekanda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel