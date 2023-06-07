Beyoğlu'nda Eğlence Mekanı İşletmecisinin Liderliğindeki Suç Ağı Çökertildi

Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı işletmecisinin liderliğindeki suç ağı, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 16 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili çarpıcı dayak görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre Beyoğlu'nda yer alan bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanını işleten Ö.O.'nün yönettiği suç ağının "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "silah teşhir etme" gibi çok sayıda suça karıştıkları, aynı mekanda kurbanlarını saatlerce darp edip yaraladıkları ve silah teşhirinde bulundukları ileri sürüldü. Yapılan araştırmalara ve ortaya atılan iddialara göre olay, 2022 yılının Aralık ayında yaşandı. İddiaya göre, H.İ.K. adlı bir kişi, o tarihlerde gece eğlenmek için söz konusu mekana gitti. Burada, eğlence mekanı çalışanlarıyla "omuz attın" iddiasıyla tartışma yaşandı. Sözlü tartışma giderek büyüyünce, bu kez mekanın güvenlik görevlileri, "müşteri" olarak içeri giren H.İ.K.'yı yaka paça çıkararak asansöre götürdü. Oradan da bir odaya götürülen H.İ.K., iddiaya göre görevliler tarafından odada zorla tutularak saatlerce dayak atıldı.

Çıkan kavgada müşteriyi böyle dövdüler

Yediği dayak yüzünden vücudunda darp izleri, burnunda kırıklar oluşan H.İ.K., sabaha kadar kaldığı mekandan çıkınca yoldan geçen bir taksiyle hastaneye başvurdu. Tedavi için hastanede yatan H.İ.K.'nın günlerce tedavi gördüğü öğrenildi. Söz konusu mekanla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, yapılan çalışmalarda işletmede farklı suç konularının da yaşandığı bilgisine ulaştı. Mekan işletmecilerinin, girişteki oturma alanında kiralanan şemsiyenin parasını ödemek istemeyen bir kişiye silah teşhirinde bulundukları da iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç örgütü kurma" "Suç örgüyü üyesi olma" "Yağma", "Kasten yaralama", "Tehdit" "Silah teşhir etme" suçlarından işlem yapılacağı belirtilirken, yaşananlarla ilgili bazı güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin H.İ.K.'yı kolundan tutarak önce dışarı çıkardıkları daha sonra asansöre bindirerek bir odaya götürdükleri görülüyor. Diğer bir görüntüde ise işletme sahiplerinin bir kişiye silah çektiği görülüyor. - İSTANBUL