Beyoğlu'nda Edebe Aykırı Davranış ve Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Beyoğlu'nda, önünde edebe aykırı hareketlerde bulunduğu iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin iş yeri önünde edebe aykırı hareketlerde bulunduğu ve aynı iş yerinden hırsızlık yaptığına dair paylaşımların bazı sosyal medya platformlarında yer alması üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada, Hüseyinağa Mahallesi'nde bir şüphelinin umuma açık alanda edebe aykırı davranışta bulunduğu ve bir iş yerine ait malzemeleri alarak uzaklaştığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli H.E (41), polis ekiplerince yakalandı.