Beyoğlu'nda Dilencilere Operasyon: 11 Gözaltı

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 11 dilenci gözaltına alındı. Dilencilik yapan 4 kadın ve 7 çocuk zabıta ekiplerince yakalandı. Yabancı uyruklu dilenciler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.