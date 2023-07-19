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Beyoğlu'nda Dilencilere Operasyon: 11 Gözaltı

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Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 11 dilenci gözaltına alındı. Dilencilik yapan 4 kadın ve 7 çocuk zabıta ekiplerince yakalandı. Yabancı uyruklu dilenciler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 11 dilenci gözaltına alındı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Ekibi, Karaköy'de dilencilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Küçük çocukları da kullanarak dilencilik yapan 4 kadın, 7 çocukla birlikte zabıta ekiplerince yakalandı. Yakalanan dilenciler polis merkezine getirildi. Yabancı uyruklu dilencilerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Beyoğlu Zabıta Güncel Haberler

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