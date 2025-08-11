Beyoğlu'nda Devrilen Ağaçlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Beyoğlu'nda Devrilen Ağaçlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi
Güncelleme:
Beyoğlu'nda iki ağaç bilinmeyen bir nedenle devrildi ve park halindeki iki araca zarar verdi. Ayrıca devrilen ağaçların dalları elektrik tellerine takılarak bazı elektrik direklerinin de devrilmesine sebep oldu.

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi.

Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'taki 2 ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Ağaç dallarının bir kısmı sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düşerken, bazı dallar da elektrik tellerine takılarak elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, elektrik ekipleri de enerji akışını kesti.

Devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırılırken, 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
