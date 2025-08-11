Beyoğlu'nda Devren İncir Ağacı Elektrik Direklerine Zarara Sebep Oldu

Beyoğlu'nda devrilen bir incir ağacı, iki elektrik direğini yıktı ve park halindeki araçlarda hasara yol açtı. Olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

BEYOĞLU'nda devrilen incir ağacı iki elektrik direğini yıktı. Direklerin üzerine düştüğü park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Belediye ekipleri elektrikli testere ile devrilen ağacın dallarını keserken, BEDAŞ ekipleri de elektrik hatlarını onarmak için çalışma başlattı.

Olay saat 16.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindekie incir ağacı, henüz bilinmeyen bir sebeple yola devrildi. Ağacın çarptığı 2 elektrik direği de devrilerek, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, elektrikli testere ile dalları keserek devrilen ağacı yoldan kaldırırken, BEDAŞ ekipleri de devrilen elektrik direklerini kaldırmak ve elektrik hatlarını onarmak için çalışma başlattı. Olayda park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

