Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon devrildi

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon, dorsesindeki malzemeleri indirmek için damperi kaldırınca ağırlığın dengesiz olması nedeniyle devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, Kulaksız Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre damperi demir yüklü kamyon şoförü, malzemeleri inşaata bırakmak için kaldırıma yaklaştı. Damperi kaldıran kamyon, ağırlıkların dengesini bozmasıyla devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekerken, 2.5 saatlik çalışma sonrasında yerlere dökülen demirler kaldırıldı. Kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. ve

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