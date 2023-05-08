Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon devrildi

Beyoğlu'nda, inşaat demiri yüklü kamyonun devrildiği yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata yanaştırılan kamyon, demir yükünün indirilmesi için damperi kaldırıldığı sırada devrildi.

Devrilen kamyon nedeniyle yol bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen vinç yardımıyla önce demirler daha sonra kamyonun kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan cadde tekrar açıldı.