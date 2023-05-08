Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon devrildi

Beyoğlu'nda demir yüklü kamyon devrildi

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda, inşaat demiri yüklü kamyonun devrildiği yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda, inşaat demiri yüklü kamyonun devrildiği yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata yanaştırılan kamyon, demir yükünün indirilmesi için damperi kaldırıldığı sırada devrildi.

Devrilen kamyon nedeniyle yol bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen vinç yardımıyla önce demirler daha sonra kamyonun kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan cadde tekrar açıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title