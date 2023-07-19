Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda araçlarını sokağa park edenlerden ücret alarak değnekçilik yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, C.A., T.A. ve S.T. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beyoğlu'nda araçlarını sokağa park edenlerden ücret alarak değnekçilik yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Beyoğlu ilçesi Haci İzzetpaşa Sokak'ta araçlarını park edenlerden ücret talep ederek değnekçilik yaptıkları belirlenen C.A., T.A. ve S.T. yakalandı. Sivil trafik ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs' etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL