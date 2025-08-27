Beyoğlu'nda Dede ve Toruna Otomobil Çarptı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torunu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torununa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı adam ve çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Cami Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen dede ve torununa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam ve küçük çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekipleri, dede ve torununu ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

