Beyoğlu'nda Dar Alanda Sıkışan Kişi 6 Saat Sonra Kurtarıldı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde, iki duvar arasında sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde yoldan geçen vatandaşın dar alanda bir kişinin bağırdığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin iki duvarın arasında sıkışıp, yaralandığını belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Matkap ve balyoz kullanarak, duvarı delen ekipleri, bu kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Vücudunda çizikler bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
