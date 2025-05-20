Beyoğlu'nda Çöp Kamyonu Kaza Yaptı

Beyoğlu'nda Çöp Kamyonu Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda yokuşu çıkamazken kayan çöp kamyonu, park halindeki bir otomobile ve boş bir binaya çarparak hasara yol açtı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, bina çevresinde önlem aldı ve hasar tespit çalışması başlattı.

Beyoğlu'nda yokuşu çıkamayarak kayan çöp kamyonu, otomobile ve boş binaya çarparak hasara yol açtı.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta ilerleyen Beyoğlu Belediyesine ait çöp kamyonu yokuşu çıkarken kaymaya başladı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, park halindeki bir otomobile ve boş olduğu öğrenilen ahşap binaya çarparak durabildi.

Kazada, bina ve otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri, binada hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.