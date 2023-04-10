Beyoğlu'nda çöken tarihi binanın molozunun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı
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Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın molozunun kaldırılmasının ardından araç ve tramvay trafiği normale döndü.
Beyoğlu'nda çöken 5 katlı tarihi metruk binanın molozunun kaldırılmasının ardından araç ve tramvay trafiği normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 6 Nisan Perşembe günü 5 katlı tarihi metruk binanın çökmesi nedeniyle Beşiktaş yönüne kapanan yolun açılması için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA / Güncel