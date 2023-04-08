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Beyoğlu'nda çöken bina nedeniyle tramvay seferleri durdu

Beyoğlu'nda çöken bina nedeniyle tramvay seferleri durdu

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle Karaköy-Kabataş tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.

BEYOĞLU'nda çöken tarihi metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle Kabataş- Karaköy tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk bina 6 Nisan Perşembe sabahı çöktü. Anıtlar kurulu raporu doğrultusunda moloz kaldırma çalışmaları 2 gündür devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle durdurulan Karaköy-Kabataş arasındaki tramvay seferleri ise hala yapılamıyor.

Görüntü dökümü

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Aktüel

-Enkaz kaldırma çalışmaları

-Çöken binadan görüntü

Genel ve diğer detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaköy Güncel Haberler

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