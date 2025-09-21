Haberler

Beyoğlu'nda Cip Kazası: Bir Yaralı, Sürücü Gözaltında

Beyoğlu'nda bir cipin yol kenarındaki bir kişiye çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Olayla ilgili cipin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hacıahmet Mahallesi'nde dün Nizamettin İ'nin kullandığı cip kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Abdurrahman D'ye çarptı.

Cip park halindeki bir otomobile de çarparken, otomobilin kaymasıyla park halindeki iki araçta daha hasar oluştu.

Yaralanan Abdurrahman D. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan cipin sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
